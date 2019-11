La publication du livre «Ahcène Lalmas, la légende» se veut une contribution pour la sauvegarde et l’écriture de la mémoire du football algérien, en retraçant la vie et le parcours de l’ancien international du CRB durant les années 1960 et début 1970, de feu Ahcène Lalmas, a indiqué son auteur, le journaliste sportif Yazid Ouahib. Lors d’une cérémonie de présentation et de vente-dédicace du livre, organisée par Madar Holding, propriétaire du CR Belouizdad, l’auteur a précisé que ce livre est un hommage à la mémoire de la légende Ahcène Lalmas, considéré comme le meilleur footballeur algérien de tous les temps. L’écrivain a salué, dans son ouvrage, le talent et riche parcours de ce joueur, un parcours qui a débuté en 1956. De son côté, l’ancien gardien de but du CRB et de la sélection nationale, Mohamed Abrouk, a loué l’initiative du journaliste Yazid Ouahib, saluant, dans ce cadre, les qualités du défunt Lalmas.