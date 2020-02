Cette année, la 4ème édition du Symposium international sur la trans-logistique, le transit et l’entreposage des marchandises « Sittem » revient sous le thème : «La logistique à l’ère du digital.» Ce rendez-vous incontournable des professionnels de la logistique, de l’investissement et de l’économie aura lieu le 29 février 2020 au Centre international des conférences d’Alger Abdelatif Rahal sous la thématique « La logistique à l’ère du digital.» Le Sittem propose un programme varié de conférences, d’ateliers et de tables rondes permettant aux opérateurs économiques d’exposer leur savoir-faire. Le symposium abordera cette année cinq grandes thématiques :les start-up dans la dynamique de modernisation du secteur de la logistique au profit de l’économie nationale. Les rapports commerciaux entre start-up et donneurs d’ordres: engagements et responsabilités. Retour d’expériences des opérateurs qui ont tenté de pénétrer le marché africain (problèmes rencontrés / solutions proposées). La sensibilisation sur l’importance de l’opérateur économique agréé pour les performances des acteurs économiques algériens à l’export et à l’import. L’entreposage et le stockage, facteurs de performance de la chaîne logistique.