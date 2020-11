L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra, ce matin, ses travaux en séance plénière qui sera consacrée à la présentation du projet de loi de finances (PLF2021), et à l'ouverture des débats autour de ce texte, a indiqué un communiqué de l'Assemblée.

Le débat autour du PLF 2021 se poursuivra jusqu'à mercredi soir, date de l'intervention des présidents des groupes parlementaires, ainsi que de la réponse du ministre des Finances aux préoccupations et questions des députés concernant ce texte de loi, a précisé le communiqué. Par ailleurs, l'APN poursuivra ses travaux jeudi matin, en tenant une séance plénière consacrée au débat autour du projet de loi relatif à la prévention et la lutte contre les crimes d'enlèvement des personnes, a ajouté la même source. Les deux textes, poursuit la source, seront soumis, le mardi 17 novembre courant, au vote en séance plénière, a conclu la même source.