Une large campagne de reboisement a été lancée samedi dernier au niveau des espaces verts et des places publiques à Naâma, à l’initiative de la sûreté de wilaya. Cette campagne, initiée en collaboration avec le commissariat de wilaya des Scouts musulmans algériens (SMA) et les services communaux, cible jusqu’au printemps prochain, des espaces verts, des places publiques et des artères principales du chef-lieu de wilaya, a indiqué le responsable du bureau communication et relations publiques à la sûreté de wilaya. La première opération, lancée au carrefour en face de la station de transport de voyageurs de la ville de Naâma, a porté sur la plantation de 200 arbustes d’ornement avec la participation des éléments de la police, des SMA et d’associations écologiques et des citoyens de différentes couches de la société. Cette campagne, qui prévoit des opérations de reboisement chaque week-end à travers différentes communes de la wilaya, vise à réhabiliter les espaces verts en plus de diffuser la culture environnementale.