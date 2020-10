Le directeur général de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement (Aldec), Mohamed Chafik Mesbah, a été reçu en audience à Nouakchott par le Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal Messoud, lors de laquelle les deux parties ont examiné «les relations de coopération entre l'Agence et la Mauritanie et les voies et moyens de leur développement», indique l'Agence de presse mauritanienne (AMI). Dans une déclaration à l'issue de l'audience, Mesbah a fait savoir que cette rencontre a été «l'opportunité d'examiner les différents aspects de la coopération entre les deux pays», soulignant que «l'Algérie revêt une profondeur stratégique pour la Mauritanie, de même que la Mauritanie a une profondeur stratégique pour l'Algérie, d'autant que la coopération bilatérale est excellente et leurs perspectives très prometteuses». Pour rappel, cette rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie, Noureddine Khendoudi et de la directrice chargée de l'étude de veille à l'Aldec, Zeina Ben Bahouche.