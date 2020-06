Après plus de deux mois de fermeture, des dizaines de milliers de mosquées ont rouvert leurs portes pour accueillir les fidèles partout dans le royaume, à l'exception de La Mecque. Les fidèles ont apporté leurs tapis de prière et gardé une distance de sécurité d'au moins deux mètres, pour respecter les règles de distanciation sociale. Ils ont également dû réaliser leurs ablutions chez eux, et non dans les mosquées. Selon l'agence de presse officielle, plus de 90 000 mosquées du royaume ont été rouvertes aux fidèles. Les mosquées ont reçu l'ordre d'éviter tout attroupement et de ne pas distribuer de nourriture, boissons, encens et brindilles de «miswak» utilisées pour nettoyer les dents, a ajouté le ministère. En revanche, la grande mosquée de La Mecque est restée fermée. Seuls les employés de la mosquée et le personnel de sécurité ont été autorisés à y effectuer les cinq prières quotidiennes. Les autorités n'ont pas encore annoncé si le Hajj, prévu pour la fin juillet, serait maintenu cette année, mais elles ont exhorté les musulmans à reporter temporairement leurs préparatifs pour le pèlerinage annuel.