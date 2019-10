Les pays méditerranéens sont particulièrement touchés par le changement climatique avec une augmentation des températures supérieure à la moyenne qui menace les ressources agricoles et en eau, ont averti jeudi dernier des experts de la région. Regroupés au sein du MedEcc, un réseau de plus de 600 scientifiques des pays méditerranéens, ces experts ont présenté leur rapport jeudi à Barcelone durant une réunion de l’Union pour la Méditerranée qui regroupe les pays européens et du Bassin méditerranéen. «Nous sommes une des régions du monde les plus touchées par le changement climatique», a dit Nasser Kamel, secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée, lors de la présentation de l’étude. Les scientifiques du MedEcc indiquent que l’augmentation de la température dans le Bassin méditerranéen a déjà atteint 1,5 C par rapport aux niveaux pré-industriels, pour une moyenne mondiale de 1,1 C.