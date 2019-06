Les lauréats du concours de la meilleure foggara ont été primés lors d’une rencontre à Adrar marquée par la signature d’une Charte d’exploitation des nappes souterraines.

Les trois 1er Prix de ce concours, évalué par un jury sous la supervision de l’agence de gestion intégrée des ressources en eau (Agire) et de l’observatoire de la foggara d’Adrar, ont été décernés successivement à la foggara de Othmane Aïssa, de la commune de Tissabit (un million DA), la foggara Taghedjemt de la commune de Sali (700 000 DA) et à la foggara Idjedelaouène relevant de la commune d’Akebli (500 000 DA).

Initié avec le concours de plusieurs secteurs et des experts en gestion de la foggara, ce concours, lancé le 22 mars à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’Eau sous le signe «Les foggaras, un patrimoine à préserver», a enregistré la participation de 42 associations concernées par la valorisation et la préservation de la foggara.