La musique gnaoua, dont le style rituel et initiatique a été perpétué par les descendants d’anciens esclaves venus d’Afrique noire, a été inscrite à Bogota au patrimoine immatériel de l’Unesco. La ville portuaire d’Essaouira, au sud du Maroc, est le sanctuaire de cette musique, pour laquelle le Royaume chérifien avait déposé une demande d’inscription sur la liste de l’Unesco. La filiation africaine de cette musique favorise les métissages avec le blues et le jazz, mais aussi le flamenco, le reggae ou encore la salsa. Jusqu’à la naissance du festival d’Essaouira, la confrérie gnaoua, qui associe rituels africains et culte des saints de l’islam, était peu connue. C’est la première fois que la réunion annuelle du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel se tient en Amérique latine.