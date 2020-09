L'agence spatiale américaine a annoncé son intention d'exploiter le satellite naturel de la Terre à des fins commerciales et lancé un appel d'offres. Elle est prête à payer 25 000 dollars pour un peu moins de 500 g de sol lunaire. La lune est à vendre... du moins sa surface. Le patron de la Nasa, Jim Bridenstine, a déclaré le 10 septembre sur Twitter: «La Nasa achète du sol lunaire d'un fournisseur privé! Il est temps d'établir la réglementation pour extraire et échanger des ressources spatiales.» Le projet est tout ce qu'il y a de plus sérieux. La Nasa a mis en ligne un appel d'offres.» Il précise que le centre spatial Johnson, de Houston, au Texas, sera chargé d'acheter les cargaisons. Mais, précise le quotidien de Washington, l'agence «ne couvrirait pas les énormes dépenses pour se rendre sur la Lune, ce qui signifie que les entreprises impliquées dans le programme y poursuivraient probablement déjà d'autres activités».