La Sarl Business Leads Algeria vient d'annoncer la sortie de l'Edition nationale 2021 de l'annuaire économique «Pages Jaunes Algérie». L'annuaire Pages Jaunes Algérie» a été conçu pour répondre à un besoin croissant des entreprises algériennes en matière d'informations commerciales pertinentes depuis 1992. Au fil des éditions, l'annuaire est devenu incontestablement un moyen très efficace de mise en relation d'affaires entre professionnels, qui génère un maximum d'informations utiles aux entreprises pour leur permettre d'accroître leur performance. Pour être au diapason des évolutions des technologies de l'information et de la communication, il est désormais loisible de consulter l'annuaire à travers plusieurs plates-formes adaptées, à savoir l'application mobile «Pages Jaunes Algérie», la solution EasyProspect en ligne de prospection BtoB dotée d'un maximum de fonctionnalités avancées de recherche avec plusieurs filtres, de géolocalisation, de marketing direct (E-mailing...) et de marketing digital à l'aube de l'année 2021, ainsi que plein d'autres solutions adaptées aux différentes stratégies de communication et marketing des entreprises.