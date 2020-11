Dans le cadre de l'adaptation du cadre législatif, le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a révélé que le gouvernement étudiera bientôt la nouvelle loi minière. S'exprimant en marge de l'installation officielle de Mohamed Sakher Harami au poste de P-DG du Groupe industriel public Manadjim El Djazair (Manal) en remplacement de Tahar-Chérif Zerarka, Mohamed Arkab a indiqué que «nous devons ouvrir notre domaine minier et revoir rapidement la législation. Une première mouture de la révision de la loi minière a été soumise au gouvernement afin de la rendre plus attractive dans le but d'attirer le maximum de capitaux».

D'ailleurs, l'objectif affiché à travers ce changement de responsables réside dans la transformation, la réforme et la réorganisation du Groupe industriel Manal, en un Groupe de métiers afin de lui permettre d'être la locomotive du secteur minier. Pour ce faire, plusieurs experts internes et externes chargés de contribuer à la nouvelle réorganisation seront mis à la disposition du Groupe. Ces procédures opérationnelles permettront d'accélérer l'exploitation de la mine de fer de Ghar Djebilet (Tindouf) et du gisement de zinc et de phosphate de Oued Amizour (Béjaïa).