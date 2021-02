Les habitants d'une cité Aadl de Bouinan ne pensaient certainement pas possible le calvaire qu'ils vivent, ces derniers temps, lorsqu'ils ont emménagé, il y a quelques années. Pensant être vernis par le cadre enchanteur de la localité appelée à devenir une «ville verte» dans le cadre du plan gouvernemental des villes nouvelles, ces citoyens ont eu la mauvaise surprise de voir s'implanter à proximité de leur cité... une décharge publique. Le rêve se transforme en cauchemar, à cause des odeurs pestilentielles que dégage ladite décharge. Impossible d'ouvrir une fenêtre. Et même les volet fermés, on dort, on se réveille et on déjeune avec les mauvaises odeurs. Et dire qu'il était largement possible d'organiser le tri des déchets ménagers, en même temps que le lotissement de Bouinan!