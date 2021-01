«Hadjis, à vos poches!» Le directeur général de l'Office national du Pèlerinage et de la Omra (Onpo), Abderrazak Sebdak a révélé que les frais du rituel de la Omra connaîtront cette année une hausse sensible. S'exprimant, hier, sur la chaîne de télévision, Echourouk News, Abderrazak Sebdak a indiqué que les frais augmenteront de 40% par rapport à la précédente saison, en raison des nouvelles conditions imposées par la pandémie de coronavirus. Néanmoins, il a soutenu que l'Onpo est prêt à organiser la Omra dès que les hautes autorités du pays auront donné le feu vert. Selon l'intervenant, les agences de tourisme sont les plus touchées par la pandémie de coronavirus, puisque seules 349 agences ont été approuvées pour organiser la Omra, en plus d'imposer des mesures punitives contre les agences qui ont commencé à promouvoir la saison de la Omra.