Les Algériens qui souhaitent faire le petit pèlerinage communément appelé Omra devront débourser encore plus d’argent à partir de ce mois de janvier 2020. Le ministère saoudien du Hadj et de la Omra a décidé, selon Alg24, de nouvelles mesures concernant l’assurance des pèlerins. Les nouvelles taxes décidées atteignent 189 rials saoudiens, l’équivalent de 9 600 DA. En contrepartie, les pèlerins pourront bénéficier de nombreux avantages en cas de retards ou d’annulations des vols. En cas de retards sur les vols, les pèlerins pourront être indemnisés à hauteur de 500 rials saoudiens ce qui équivaut à plus de

20 000 DA, 5 000 rials en cas d’annulation d’un vol,1 000 rials en cas de rapatriement d’une dépouille d’un pèlerin et 100 000 rial en cas de décès dû à un accident. La presse locale évoque également la somme de 380 000 rials en cas de grand accident survenu durant la période du pèlerinage.