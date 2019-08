La troisième édition du Salon de la pharmacie et de la parapharmacie de l’Ouest (Pharmex 2019) se tiendra du 26 au 28 septembre prochain au Centre des conventions d’Oran avec la participation de pas moins de 40 exposants, a-t-on appris des organisateurs. Cet événement, organisé sous le slogan : «La communication, le management et la gestion de l’officine», réunira la communauté des pharmaciens de la région Ouest, les principaux acteurs du secteur de la santé, la communauté universitaire ainsi que des représentants de la Cnas, Casnos et autres. L’objectif principal étant de réunir les entreprises pharmaceutiques opérant dans la région de l’ouest du pays pour faire découvrir leurs nouveaux produits et services, entretenir les contacts existants et attirer de nouveaux clients, mais aussi de «discuter de la situation actuelle de cette profession et des difficultés auxquelles fait face le pharmacien au quotidien», a-t-on ajouté de même source.