Selon le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, un premier mémorandum d'entente devra être signé, au mois d'avril prochain, entre le ministère de l'Energie et l'Initiative Dii Desert Energy relatif au développement des énergies renouvelables. Arkab a fait savoir que le secteur poursuivait les consultations avec les responsables de ladite initiative pour l'évaluation des voies et moyens d'élargir la coopération bilatérale, dans l'objectif de réaliser des centrales électriques photovoltaïques et de lancer la transition technologique, à travers le recours aux meilleures techniques garantissant l'efficacité énergétique. Le programme du gouvernement, issu des engagements du président de la République, incluant un point central, à savoir «la transition énergétique», comprend un programme dont la mise en oeuvre est en cours pour procéder à la transition de l'énergie électrique produite à partir du gaz vers l'énergie électrique photovoltaïque.