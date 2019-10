Plus de 80 agriculteurs et jeunes, d’Adrar et de wilayas voisines, prennent part à une session de formation dans le domaine de la pisciculture intégrée à l’agriculture en milieu saharien, ouverte dans la commune de Timi, dans la wilaya d’Adrar. Initiée en coordination avec les Chambres de la pêche et de l’aquaculture des wilayas de Ouargla et Béchar et la Chambre de l’agriculture d’Adrar, cette rencontre vise comme objectifs la vulgarisation des techniques modernes de développement de l’aquaculture dans le Sud, en vue de rentabiliser la pisciculture intégrée à l’aquaculture, contribuer à dégager une plus-value économique et à diversifier les ressources alimentaires. Le programme de cette manifestation prévoit l’initiation d’une vingtaine de femmes sur les façons de cuisiner le poisson d’eau douce, suivie d’un concours du meilleur plat de cette espèce de poisson.