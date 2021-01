Dans un communiqué publié sur son site Web, la Banque d'Algérie a mis en garde contre l'entité dénommée «PLP Leasing Financement» qui «fait la promotion, par l'entremise du site Web (https://www.plpleasing.com/), de services de financement qu'elle se propose de commercialiser, au profit des entreprises, des commerçants et des particuliers». Ayant élu domicile à Oran et disposant d'une antenne à El Achour, Alger, cette entité qui «revendique la qualité d'établissement de crédit-bail en Algérie, n'a ni le statut ni les autorisations requises pour l'exercice des activités d'établissement financier, conformément à la législation en vigueur», précise la Banque centrale. Aussi, appelle-t-elle le grand public «à faire preuve de grande vigilance, afin de se prémunir des agissements de telles entreprises, et à ne traiter qu'avec des établissements financiers dûment autorisés et agréés par le Conseil de la monnaie et du crédit-Banque d'Algérie». Selon la même source, la liste actualisée des banques et établissements financiers agréés, est disponible sur le site Web de la Banque d'Algérie https://www.bank-of-algeria.dz.