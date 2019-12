Des scientifiques ont indiqué avoir découvert dans l’Etat de New York ce qui pourrait être la plus vieille forêt du monde, potentiellement riche en enseignements sur les liens entre la forêt et le climat, selon une étude parue jeudi dans le journal Current Biology. Le titre de plus vieille forêt fossile revenait jusqu’ici à un site de Gilboa, dans la région des Catskills dans le nord de l’Etat de New York, remontant à environ 385 millions d’années. Le nouveau site est une vieille carrière située dans la même région, à une quarantaine de kilomètres plus à l’est, près de la petite ville de Cairo. Après 10 ans de prélèvements et d’études, une équipe internationale de 11 scientifiques est arrivée à la conclusion qu’il a abrité une forêt «de 2 à 3 millions d’années plus ancienne» et plus riche en variétés d’arbres.