Des experts de l’Union européenne (UE) ont salué le progrès réalisé par la police algérienne ces dernières années en matière scientifique et technique, à travers la modernisation de ses moyens et sa capacité de renforcer le champ sécuritaire par des experts expérimentés, a indiqué dimanche dernier un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn). Ces progrès sont apparents, à travers la modernisation de ses moyens et ses modes opérationnels ainsi que sa capacité à renforcer le champ sécuritaire par des spécialistes expérimentés, estiment les mêmes experts.