Une quantité de 26 tonnes de pomme de terre a été exportée depuis la wilaya d'El-Oued en Espagne, via le port d'Alger, a-t-on appris de la Chambre d'agriculture (CA) de la wilaya d'El-Oued. Cette opération d'exportation s'insère au titre des efforts du secteur de l'agriculture de la wilaya visant l'ouverture de nouveaux marchés extérieurs pour le produit agricole national, et la diversification des ressources alternatives aux hydrocarbures, a indiqué le président de la CA d'El-Oued, Ahmed Achour. L'exportation des produits agricoles fait partie des alternatifs optés par la chambre et les autres organismes eu égard à son rôle dans l'encouragement des jeunes à se déployer dans l'investissement agricole, créateur de richesses et d'emplois et levier de l'autosuffisance alimentaire, a ajouté le même responsable.