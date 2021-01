C'est le chef de service lui-même qui l'affirme: «Hna manastaârfouche bel Internet» (On ne prend pas en compte l'Internet, en référence aux applications de tracking de colis, ndlr), a crié ce «responsable», sans masque, à l'adresse d'un citoyen. Après avoir postillonnë sur ce client d'Algérie poste il lui ressort la réponse habituelle «ma aândi mandirlek», toujours avec un ton agressif en direction de ce citoyen qui avait attendu plus d'une heure et demie pour qu'on lui dise qu'il n'y a pas trace de ce colis. Pourtant, sur l'application de l'émetteur, il est bel et bien arrivé à la poste puisqu'il reçoit ses informations de la part de ce bureau qui scanne le code-barres une fois reçu. De plus, s'il n'était pas là, un simple clic sur l'application de tracking aurait permis de répondre en 30 secondes au client. Comme cela se fait, d'ailleurs, dans tous les autres bureaux de poste du pays. Mais à Rouiba, on refuse toujours la modernité. Surtout que ce n'est pas la première fois qu'un incident du genre est signalé au niveau de cette poste, sous l'oeil «bienveillant» de ce chef! Ce n'est pas avec des gens pareils que la poste va passer au XXIe siècle.