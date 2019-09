La première safranière de démonstration pour le développement de la culture du safran à Tizi Ouzou, a été installée cette semaine dans la localité de Draâ el Mizan à 42 km au sud-ouest de la wilaya. L’information a été donnée par la présidente de l’Association nationale des producteurs de safran, Mme Louisa Sidi-Haket qui a indiqué que l’installation de cette parcelle est le fruit d’une collaboration entre l’association et la chambre d’agriculture de Tizi Ouzou. Une deuxième safranière de démonstration sera installée prochainement à Yakourene au profit de l’association femme rurale (Asfru). «Le safran algérien est l’un des meilleurs au monde. Tous les safrans que nous produisons se classent dans la première catégorie grâce à la culture biologique, au respect strict de techniques de production et à la qualité du sol et au climat favorable de notre pays», selon l’association.