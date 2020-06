L'allocation de solidarité avec les personnes impactées par la crise du coronavirus qui touche l'Algérie et le monde entier a été reconduite jusqu'à la fin du confinement sanitaire. La décision a été prise par le président Abdelmadjid Tebboune lors de la réunion du Conseil des ministres. «Le président de la République a également ordonné la prolongation de la mesure portant remise de l'allocation de 10 000 DA au profit des personnes impactées recensées, et ce jusqu'à la levée du confinement sanitaire, donnant, à cet égard, des instructions pour maintenir la liste ouverte afin de permettre aux retardataires de s'y inscrire», précise le communiqué du conseil, publié via l'agence officielle.