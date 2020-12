D'autres virus semblables au Covid-19 risquent à l'avenir de passer des animaux aux êtres humains. Deux villes sont notamment pointées du doigt: Mumbai, en Inde, et Chengdu, en Chine. Le Covid-19 ne sera sûrement pas la dernière pandémie à laquelle le monde devra faire face. Pour mieux s'y préparer, des scientifiques de l'école de santé publique de l'université de Sydney ont publié une étude visant à déterminer les zones où un prochain virus aurait le plus de risque d'apparaître. Bien que quelques points restent à éclaircir, on sait que l'origine de la pandémie de Covid-19 est zoonotique, c'est-à-dire transmise des animaux aux hommes. Partant de cette analyse, ces scientifiques estiment que les deux villes en question, fortement peuplées, sont également des zones de passages importants, ce qui pourrait favoriser la propagation d'un virus à l'échelle mondiale.