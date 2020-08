Une vaste campagne de désinfection a été lancée, jeudi matin, au niveau de la promenade des Sablettes, la forêt de Ben Aknoun et «la prise d'eau» d'El Harrach dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus et en prévision de «la réouverture graduelle» de ces espaces. Dans le cadre du programme de la wilaya d'Alger de lutte contre la pandémie Covid-19, l'Opla a lancé une vaste campagne de désinfection et de nettoiement, à travers la promenade des Sablettes, commune d'Hussein Dey, la forêt de Ben Aknoun, et «la prise d'eau» d'El Harrach, qui se poursuivra jusqu'à la fin de la saison estivale.