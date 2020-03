La direction générale de la Protection civile a organisé une rencontre de sensibilisation sur les secours médicalisés au profit des médecins-chefs relevant de ce corps au niveau national dans le cadre de la riposte face au nouveau coronavirus (Covid-19).

Les ateliers organisés au profit des médecins-chefs des différentes unités à l'échelle nationale, dans le cadre de la riposte face au Covid-19, visaient à asseoir une coordination efficiente avec le ministère de la Santé et à mettre en place une stratégie unifiée pour faire face aux défis sanitaires croissants qui se posent aux services de secours de la Protection civile.

Dans le cadre de cette riposte, la direction générale de la Protection civile a doté chaque wilaya de trois ambulances équipées, de tenues de protection adéquates et d'équipements de pointe pour le dépistage du coronavirus et le transfert des personnes contaminées ou suspectées de contamination vers les établissements hospitaliers dans des conditions sûres qui permettent d'éviter tout risque de propagation.