Les pompiers mobilisés contre le Covid-19. La Protection civile a intensifié ses activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19. Elle a effectué durant les dernières 48h, 79 opérations de sensibilisation à travers huit wilayas (39 communes), portant sur la pandémie de Covid-19, rappelant les citoyens sur la nécessité du respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation physique. Aussi, nos unités ont effectué 147 opérations de désinfections générales à travers 18 wilayas (73 communes) ont été ciblées, ces opérations ont touché l'ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles, où la Dgpc a mobilisé pour les deux opérations 383 agents dela Protection civile tousgrades confondus, 57 ambulances, 61 engins.