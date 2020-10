Dans le cadre de l'exécution du programme opérationnel annuel pour la réduction des risques majeurs, en particulier le risque sismique la direction générale de la Protection civile a organisé, hier, une manoeuvre de simulation pratique d'un tremblement de terre d'une magnitude de6.8 sur l'échelle de Richter dont l'épicentre est situé a 8 km au nord de la commune de Boumerdès, occasionnant des pertes en vies humaines et des dommages importants sur le tissu urbain, infrastructures et les habitations, zone fortement touchée les communes de Boumerdès et Zemmouri avec une rupture totale des réseaux de télécommunications. Cet exercice de grande envergure verra la participation au total de 629 éléments dont 489 éléments de la protection civile tous grades confondus.