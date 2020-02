Afin de marquer la Journée mondiale de la radio, célébrée cette année sous le thème « Radio and Diversity», la radio algérienne a organisé, jeudi, une soirée artistique au Centre culturel Aïssa Messaoudi.

Cette manifestation s’est déroulée sous le patronage du ministre-conseiller à la Communication et porte-parole de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd et de celle du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer. Y a assisté, également, la ministre de la Culture, Malika Ben Douda.