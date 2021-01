La région frontalière de Bouhadjar, située à près de 50 km du chef-lieu de la wilaya d'El Tarf, est ressuscitée sous la plume de Bouaïcha Badreddine qui a tenu à remettre au goût du jour l'histoire plusieurs fois séculaire de sa ville et les civilisations qui s'y sont succédé dans son ouvrage Bouhadjar, berceau oublié des civilisations et paradis perdu sur terre. Ce document académique de 214 pages, édité en mars 2020 par la maison d'édition Adlis (Batna), est le premier du genre à se consacrer, exclusivement, à cette daïra et donne des éclaircissements historiques détaillés sur son riche passé. Jeune auteur de l'ouvrage, Bouaïcha a indiqué que les sept chapitres composant ce premier livre sur Bouhadjar passent au peigne fin son histoire, à commencer par la présentation de la région, sa création géologique jusqu'à l'existence d'un homme préhistorique et néolithique, en passant par ses anciennes civilisations numide, romaine, byzantine et islamique jusqu'à la fin de l'Empire ottoman, puis la période de l'occupation française et enfin les faits d'armes ayant eu pour théâtre cette partie du pays.