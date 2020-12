Le fantasque président du Turkménistan a assuré, hier, que la réglisse pouvait servir de remède contre le coronavirus, nouvelle supposée recette miracle, vantée par ce pays reclus d'Asie centrale qui assure être épargné par la pandémie. «Des scientifiques de tous les pays recherchent actuellement des remèdes efficaces contre le coronavirus, menant de nombreuses études, et l'un d'entre eux pourrait être la racine de réglisse», a clamé Gourbangouly Berdymoukhamedov, le président turkmène, lors d'une réunion ministérielle. Berdymoukhamedov a assuré que «la réglisse empêche le développement du coronavirus» et que «même une faible concentration d'un extrait aqueux de réglisse a un effet neutralisant», sans apporter aucune preuve scientifique à ses déclarations. Au Turkménistan, il a fallu une visite d'une délégation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en juillet pour que de telles mesures et des restrictions publiques soient imposées, mais jamais le pays n'a admis avoir enregistré le moindre cas de coronavirus - même après que l'ambassadeur du Royaume-Uni à Achkhabad a annoncé souffrir du Covid-19.