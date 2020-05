La pandémie de Covid-19 «met en lumière les inégalités sous-jacentes et le fardeau historiquement porté par les communautés noires, dans ce pays», a déclaré l'ancien président américain Barack Obama, lors d'une cérémonie virtuelle des diplômés du réseau des universités historiquement noires (HBCU).«Nous l'observons quand un homme noir fait son jogging et que des gens décident de l'interpeller, de l'interroger et de l'abattre, s'il ne se soumet pas à leurs questions». Après avoir taxé la gestion de la pandémie par Trump de «désastre chaotique absolu», il a répondu à ses critiques qu'il passerait «autant de temps que nécessaire à faire campagne, aussi intensivement que possible, pour Joe Biden». Contre Donald Trump qui affirme l'existence d'un complot contre lui, surnommé «Obamagate», Barack Obama a répondu, la semaine dernière, avec un seul mot sur Twitter: «Votez».