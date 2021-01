Un vibrant hommage au leader de la littérature arabophone en Algérie, Abdelhamid Benhadouga, lui sera rendu à l'occasion d'un colloque national organisé par le ministère de la culture et des Arts. Ce colloque intitulé «Le roman algérien, de la naissance à la consécration», aura lieu du 9 au 11 du mois courant, selon la page officielle Facebook du ministère. À cette occasion, plusieurs enseignants et conférenciers débattront l'oeuvre romanesque de Abdelhamid Benhadouga, le romancier populiste et réaliste dont l'oeuvre Le Vent du Sud a connu un grand succès. Le colloque se tiendra à la Bibliothèque nationale et dans les principales bibliothèques des wilayas du pays. Il est à noter que les oeuvres de Benhadouga ont été traduites en plusieurs langues et dont l'impact sur la dimension culturelle algérienne n'est plus à souligner.