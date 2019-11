Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, a fait état de la concrétisation «très prochaine» du projet de retraite complémentaire de la Mutuelle générale des travailleurs de la sécurité sociale (Mgtss) qui devra être un «modèle» pour les mutuelles sociales des autres secteurs. Le ministre a souligné que ce système s’appuie sur «l’adhésion volontaire et repose sur les fondements et les principes de solidarité, ajoutant que ce système «assurait actuellement une couverture sociale complémentaire au profit de près de1,3 million d’adhérents». Les prestations supplémentaires proposées par la mutualité sociale permettent de compléter les remboursements assurées par la sécurité sociale. Les adhérents peuvent bénéficier, notamment avec l’intégration des mutuelles dans le système de la carte électronique de l’assuré social (Chifa) et le système du tiers payant, des avantages de ces deux systèmes dans le cadre de la sécurité sociale et de la mutualité sociale.