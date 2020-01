Quoi de plus ambitieux, de plus prometteur que d’entamer la nouvelle année 2020 avec un nouveau look. La revue El Djeich a fait sienne cette démarche. Le dernier numéro (le 678e pour être précis) qui a été livré à notre rédaction, est à ce titre éloquent et il n’a rien à envier aux grandes revues internationales. Une nouvelle mise en page, une titraille ramassée et percutante, une parfaite gestion de l’espace et le tout est égayé par des photos d’une exceptionnelle résolution. Face à ce travail « d’orfèvrerie», nous ne pouvons qu’être admiratifs et nous disons : «Félicitations à toute l’équipe rédactionnelle qui agit sous la direction éclairée de ses responsables hiérarchiques.»