Le chantier naval Sredne-Nevskiy, situé à Saint-Pétersbourg, mettra à l’eau le premier navire russe doté d’une technologie de navigation sans équipage en 2020, a rapporté l’agence de presse Tass. Selon cette agence, le bâtiment, un navire de recherche du nom de Pioneer-M, a été conçu par des experts de l’université d’Etat de Sébastopol et il opérera toute l’année dans les mers Noire et d’Azov. La longueur de ce navire sans équipage serait de 25,7 mètres avec une largeur de 9 mètres. Il serait capable de naviguer à une vitesse de 10 nœuds et déplacerait 82 tonnes. Les investissements dans le projet s’élèvent à 300 millions de roubles(environ 4,7 millions de dollars).