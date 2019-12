A la fin de cette année, l’agence spatiale russe Roscosmos présentera au gouvernement un programme pour l’étude et l’exploration de la Lune, a indiqué le directeur exécutif des programmes prospectifs et scientifiques de Roscosmos, Alexandre Bloshenko. Un projet détaillé est actuellement conçu pour être mis en oeuvre dès 2025, a-t-il expliqué à l’agence TASS. Selon lui, des équipements destinés à l’étude de l’espace et des télescopes spécialisés dans le suivi des astéroïdes et des comètes représentant une menace pour la Terre devraient être positionnés dans la base lunaire au pôle sud de la Lune. Roscosmos prévoit également de créer sur place un terrain d’essai pour les technologies qui seront nécessaires pour voyager plus loin dans l’espace, selon le responsable.

M. Bloshenko a déclaré que les systèmes robotisés seraient en charge de la maintenance de l’infrastructure de la base tandis que les humains y effectueraient des séjours périodiques pour accomplir les tâches que les robots ne sont pas capables de réaliser.