Née dans le chaos de la fin de l’Urss, l’entreprise familiale russe Grishko s’est hissée parmi les principaux fabricants mondiaux de matériel de danse, notamment de pointes de ballet classique, portées sur les plus grandes scènes internationales. Ce produit manufacturé «made in Russia» est une exception, presque une anomalie, pour un pays plus connu pour ses exportations d’armes et d’hydrocarbures, que pour les savoir-faire hérités de l’artisanat. Face à des concurrents comme le britannique Freed ou l’américain Gaynor Minden, la marque bénéficie de l’aura des Russes en matière de danse classique. «C’est en Russie qu’il y a le plus haut niveau de ballet classique», affirme ainsi Nikolaï Grishko, 71 ans, qui a fondé l’entreprise en 1988 et la dirige depuis. Sa marque s’est depuis diversifiée dans les vêtements et les chaussures pour tout type de danse.