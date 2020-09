Un don de 4,375 tonnes d'équipements de protection et de matériel médical, envoyé par l'association Santé, humanisme et innovation franco-algérienne (Ashifa), a été octroyé à des établissements de santé publique à travers le pays. Ce don est composé d'équipements de protection, dont des masques chirurgicaux, des FFP2, des blouses, des sur-blouses, des gants, mais aussi des produits consommables tels que les pansements, drains, cathéters, humidificateurs et seringues jetables, notamment indispensables à la prise en charge des malades atteints de Covid-19. L'opération entamée, il y a environ un mois, a consisté à répartir ce don sur plusieurs PCH du pays, à savoir celles d'Oran, Alger, Annaba et Biskra, en vue de leur distribution aux établissements de santé publique dont ils dépendent.