Comme d’autres wilayas, celle de Skikda connaît ces jours derniers une forte spéculation autour des points de vente de la semoule. Malgré la production conséquente au niveau des unités de production de Hamadi Krouma et d’El Harrouch, le problème a pris de l’ampleur, même si les chaînes interminables qu’on voyait devant ces deux importantes unités ont disparu comme par enchantement. Et pour cause, la vente libre qui s’y déroulait ayant été interdite, le produit est transporté par camions vers d’autres lieux où interviennent des intermédiaires qui négocient de grandes quantités en fonction de leurs moyens de transport. C’est ainsi que des milliers de sacs passent sous le nez des consommateurs de la région pour prendre des destinations inconnues, d’aucuns parlant d’entrepôts où la marchandise serait stockée dans le but de faire monter les enchères.