La statue de la vierge Marie de l'église chrétienne de Santa Cruz, à Oran, dans l'Ouest de l'Algérie, a fait l'objet d'actes de vandalisme. Notre-Dame de Santa Cruz a été renversée avec son socle de pierre et a été endommagée. Il s'agirait d'une tentative de vol qui a mal tourné, selon ce qu'a rapporté, le journal arabophone El Khabar. Le procureur de la République près le tribunal d'Oran aurait ordonné le placement sous mandat de dépôt de quatre gardiens de l'église, fonctionnaires de la municipalité. Ils seraient selon les premiers éléments de l'enquête, à l'origine de cet acte criminel. Jean-Paul Vesco, évêque d'Oran a confirmé dans un communiqué que la statue sainte a été renversée et endommagée le 4 mai dernier. Le dominicain d'Oran n'apporte pas néanmoins, plus de détails sur les circonstances de cet acte ni sur les motivations de ses auteurs.