Lors d'un entretien par vidéoconférence avec le directeur exécutif de la Société internationale islamique de financement du commerce (Sifc), Hani Salem Sonbol, également président du conseil d'administration de l'initiative Aide pour le Commerce des états arabes, le ministre du Commerce Kamel Rezig a souligné que l'Algérie s'apprêtait à mettre en exécution la Stratégie nationale d'exportation (SNE) et de définir les secteurs prioritaires devant mener cette démarche ouverte justement à tous les partenariats dans le cadre du principe gagnant-gagnant. En chantier de réflexion depuis 2017, la mouture finale de la SNE 2020-2024, élaborée par les différents acteurs du secteur, n'a toujours pas vu le jour, alors qu'elle devait asseoir une diversification de l'économie et celle des exportations nationales pour en renforcer la résilience et la durabilité. Les secteurs identifiés pour la promotion des exportations hors hydrocarbures seraient les industries agroalimentaires, les produits pharmaceutiques, les technologies de l'information et de la communication développées par les start-up et les pièces détachées.