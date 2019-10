Les 28 Etats membres de l’UE devraient retirer jeudi prochain la Suisse de leur liste grise des paradis fiscaux, selon un document obtenu par l’AFP. Pour être définitive, cette décision doit être formellement adoptée à l’unanimité par les 28 ministres des Finances de l’Union européenne lors d’une réunion à Luxembourg jeudi. La Suisse faisait partie de cette liste dite «grise», qui regroupe tous les mauvais élèves en matière fiscale ayant pris des engagements non encore concrétisés, depuis le début de son établissement par l’UE le 5 décembre 2017. «Les réformes nécessaires ont été adoptées et publiées au Journal officiel et par conséquent, la Suisse doit être retirée» de la liste, est-il écrit dans le document.