Les unités opérationnelles de la Sûreté nationale au niveau des espaces touristiques et lieux de divertissement seront renforcées par une brigade équestre, au titre d'expérience pilote dans la wilaya d'Alger, et ce en prévision de la réouverture graduelle des plages et espaces récréatifs à partir de samedi prochain. Les unités opérationnelles au niveau des espaces touristiques et lieux récréatifs seront renforcées, dès le 15 août, par une brigade équestre, au titre d'expérience pilote dans la wilaya d'Alger, qui aura pour mission d'assurer la couverture sécuritaire dans les lieux et plages difficiles d'accès en véhicules. Il s'agit là d'un dispositif sécuritaire visant le renforcement des moyens de protection et de sécurisation des citoyens et la sensibilisation au respect des mesures de prévention contre le coronavirus.