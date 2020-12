Une convention de partenariat a été signée entre l'Office national du tourisme (ONT) et le Forum des jeunes et start-up (FJS) portant sur la mise en place d'une stratégie pour l'utilisation des nouvelles technologies et le numérique dans la promotion de la destination touristique Algérie. Cette convention vise à accompagner les jeunes créateurs pour vendre des idées dans le cadre de start-up spécialisées dans le tourisme, à faciliter leur accès à l'investissement dans les nouvelles technologies et les conceptions électroniques et à les mettre en oeuvre. Elle prévoit également de tirer profit des nouvelles innovations en matière de numérisation, de les utiliser dans la promotion de la destination Algérie et d'ouvrir un espace numérique pour les opérateurs et professionnels du tourisme et de l'hôtellerie.