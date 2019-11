«La Tragédie algérienne et ses hommes» est le dernier-né du journaliste-écrivain, Abdelkader Harichane. Déjà auteur d’un livre-enquête intitulé « Le FIS et le pouvoir », Harichane vient avec cet autre livre-enquête démêler l’écheveau d’une séquence déterminante de l’histoire de l’Algérie. Démarrant son travail à partir de l’assassinat du président Boudiaf, l’auteur traverse dans son livre les deux décennies qui ont suivi et livre des détails, des faits et des révélations qui ne plairont certainement pas à certains acteurs de la vie politique nationale. Le travail de Abdelkader Harichane est une précieuse contribution au débat de l’heure. Beaucoup estiment que ce qui arrive actuellement dans le pays, tire ses racines, en partie, de ce qu’a vécu le pays, durant les dernières décennies. A lire donc…