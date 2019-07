Le gouvernement tunisien a décidé d’interdire «pour des raisons de sécurité» le port du niqab dans les institutions publiques, signe du climat sécuritaire tendu dans le pays, une semaine après un double attentat-suicide meurtrier perpétré à Tunis. La circulaire signée par le Premier ministre Youssef Chahed et adressée aux ministres, aux secrétaires d’Etat, aux préfets et aux responsables des institutions publiques, indique que «dans le cadre de la préservation de la sûreté publique (...), il faut prendre les mesures nécessaires pour interdire l’entrée aux locaux des institutions publiques (...) à toute personne ayant le visage couvert». Seul le Parlement est habilité à interdire le port du niqab dans les rues et les espaces publics, a précisé un conseiller à la présidence du gouvernement. Cette décision intervient dans un climat sécuritaire tendu à la suite, notamment d’un double attentat-suicide perpétré le 27 juin à Tunis et visant la police.