La Tunisie veut accueillir des touristes étrangers cet été. Le pays, qui a entamé récemment son déconfinement et pris des mesures pour rassurer les touristes, veut relancer son tourisme, un secteur vital pour l'économie.«Les frontières tunisiennes seront prochainement, ouvertes pour accueillir les touristes allemands, européens, algériens et autres», a annoncé Nabil Bziouech, directeur général de l'Office national du tourisme tunisien (Ontt), cité par l'agence officielle d'information TAP. Le responsable tunisien a fait cette déclaration lors du webinaire, organisé par la Chambre tuniso-allemande de l'industrie et du commerce (AHK), sur le thème «Le tourisme allemand en Tunisie: de la crise à la reprise». À compter du 4 juin, les établissements touristiques tunisiens sont tenus d'appliquer de nouvelles règles. Au total

250 mesures ont été retenues et publiées cette semaine dans un document officiel intitulé «Le Protocole sanitaire pour le tourisme tunisien anti-Covid-19.»